Весенний призыв — 2017: военкоматы ищут призывников
От повестки не уйти. Двое призывников, не явившихся в сборного пункта, два года отбывать наказание в тюрьме. Еще восемнадцать ждут своего приговора, сообщает военный комиссар Черниговского военкомата. Александр Криворучко рассказал, что за два месяца весеннего призыва должны найти более четырехсот призывников на срочную службу. — К Вооруженных сил Украины попадут более 200 призывников. До 8-го учебного центра — 70 человек, — Александр Криворучко, военный комиссар. В этом году в армию будут мужчин в возрасте от 20 до 27 лет. Все они будут служить в военно-учебных центрах. Совет национальной безопасности запретила отправлять срочников в зону АТО, успокаивает военный комиссар. Он утверждает, что после обнародованного в соцсетях видео позорное состояние казарм в центре «Десна» там многое изменилось, а также выделили пятнадцать миллионов гривен на ремонт. — Начальник генерал-майор перемещен в резерв. Там другой человек на генеральской должности — Александр Криворучко, военный комиссар. Весенний призыв начнется уже с 5 апреля. Продлится до 30 мая.