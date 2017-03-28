Весенние выходные или сколько дней будут отдыхать черниговцы
В ближайшие два месяца в Украине будет несколько «дополнительных» выходных дней в честь государственных праздников, один из них нужно будет отработать в субботу согласно распоряжению Кабмина. Весенние выходные дни: — 16 и 17 апреля для празднования православной Пасхи — 1 и 2 мая — в честь Дня международной солидарности трудящихся — 8 и 9 мая — предпраздничный день, который нужно будет отработать в субботу 13 мая и День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Добавим, согласно статье 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 16.11.2016 №850-р «О переносе рабочих дней в 2017 году», 8 мая также будет выходным днем, образуя четырехдневные каникулы с 6 по 9 мая. Стоит заметить, что графики выходных дней рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или уполномоченный им орган (руководитель) предприятия путем издания приказа или другого распорядительного документа.