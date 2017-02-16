Вертолет с Енакиево
В истории украинского вертолетостроения остался один аппарат, который с полным правом может претендовать на звание первого украинского вертолета. Причем построен он был группой энтузиастов в провинциальном городе Енакиево на Донбассе. В начале 1990-х в городе начал активно действовать конструктор-любитель Владимир Тимофеевич Яковенко. В 1993 году ему удалось собрать средства и команду из 10 человек для построения вертолета собственной конструкции. Аппарат был построен в рекордно короткие сроки — от чертежа до первого полета (февраль 1994 годы) прошло всего 8 месяцев. Вертолет получил название ВТ-1 (то есть В (ертоли) Т-1), и под этим именем вошел в историю независимой Украины как первая украинская разработка, покорившая небо. Составляли машину в помещении городского профессионально-технического училища № 44, об аренде которого удалось договориться, как говорят, по знакомству. Однако здание ПТУ для подобных опытов была приспособлена, поэтому, например, готов аппарат пришлось вытаскивать через окна спортзала, предварительно демонтировав стеклопакеты. Это был легкий (400 кг) двухместный аппарат удивительно простой конструкции — рассчитывать на большее в кустарных условиях было невозможно. Ни дохода от своей деятельности авиаконструкторы не имели, поэтому приходилось совмещать работу над вертолетом с заработками «на стороне». Кто-то работал водителем, кто-то — токарем на одном из городских шахт, кто чинил автомобили в гаражах. Денег катастрофически не хватало, приходилось обращаться за помощью ко всем, кто мог оказать посильную помощь. Сначала обратились к властям города и области, но там Яковенко никто не захотел слушать. Не помогло даже знакомство с космонавтом Береговым, который высоко ценил талант конструктора. Виктор Янукович, который в 90-х занимал должность губернатора Донецкой области, тоже не выдал интереса к этому проекту. В конце 90-х Енакиевского вертолетами (а в то время было сделано еще две машины усовершенствованной конструкции) заинтересовались американцы. Дело в том, что на авиасалоне в Берлине Яковенко познакомился с Николаем Сикорским — сыном создателя вертолета Игоря Сикорского, которых продолжал дело отца. И вскоре Яковенко предложили переехать в Соединенные Штаты, однако на это предложение Владимир Тимофеевич ответил категорическим отказом. Свой вертолет он мечтал производить только в Украине. Затем был целый период неудач — с ПТУ их «попросили», бригаде пришлось переехать на окраину Енакиево — в микрорайон Фильтровальная, где удалось арендовать полузаброшенный мебельный магазин. Там конструкторы работали до самого распада конструкторского бюро. Проработав несколько лет, конструкторское бюро Яковенко не выдержало безденежье и развалилось после того, как коллектив остался без помещения. Спонсоры из Ивано-Франковска предложили конструкторам переехать на работу в Западную Украину. Часть людей согласилась на переезд, но Яковенко не захотел. Произошел конфликт, в результате которого несколько инженеров покинули Енакиево, прихватив с собой некоторые модели и чертежи. Вертолеты после потери помещения стало банально негде хранить, а коллектив остался без средств к существованию. В конце концов машины пришлось перевезти на «Южмаш», к Днепру, где пообещали помочь с инвестициями, но по какой-то причине до реальных шагов так и не дошло. В 2006 году Владимир Яковенко перенес инфаркт и отошел от дел. Разработанный им проект четвертого вертолета ВТ-4 так и не был воплощен в жизнь. А в 2009 году неординарный авиаконструктор умер. Так печально закончилась история первого украинского вертолета.