Вербное воскресенье 2017 года, какого числа. История, традиции и обряды праздника
Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, как еще называют этот день — большой церковный праздник, который отмечается в последнее воскресенье Великого поста, предшествующая Пасхе. Чем особый этот день для православных и почему Вербное воскресенье имеет такое название?
Когда празднуют Вербное воскресенье?
Вербное воскресенье — это переходящий праздник с фиксированной временной дистанцией от Светлой Пасхи. Согласно церковным канонам, он наступает ровно за неделю до Воскресения Господня. Этот праздник чаще всего отмечается ранней весной, когда деревья еще не покрылись зеленью, но все живое на земле уже начинает просыпаться от зимней спячки.
Чтобы узнать, какого числа празднуется Вербное воскресенье, необходимо знать дату, на которую приходится Пасха в 2017 году, а это 16 апреля. Таким образом, этот день наступит 9 апреля 2017.
Погружаясь в историю, известно, что именно в этот день в Иерусалим Иисус Христос верхом на осле. Благодарные жители встречали его зелеными пальмовыми ветвями, которые они бросали к ногам Спасителя и криками приветствия: «Осанна!» (Что означает «спасение»).
Но несмотря на то, что на наших землях пальмы не растут, славяне выбрали для себя другое дерево, которое распускается именно к необходимому сроку. Таким образом, ива или ивовая ветвь стала символом дня Входа Господня в Иерусалим, а простыми словами — Вербного воскресенья.
Особенности и символика вербной недели
Главным символом праздника является ветвь ивы, которая отождествляется с жизнью и весенним пробуждением. Поскольку иве издавна приписывали целебные свойства и часто использовали в магических обрядах, ее в этот день брали с собой в церковь для того, чтобы освятить. Эта традиция актуальна и сейчас. После того, как служба в храме заканчивается, освященную святой водой ивовую ветку несут домой, чтобы слегка выпороть всех членов семьи.
Смысл подобных действий заключается в том, что касаясь ивовой ветвью к спине (что принципиально) человека, желают ему здоровья, долголетия и благополучия. Данный ритуал сопровождается словами:
Будь здоров, как верба.
Расти, как ива.
Ива хлест, бей до слез.
Не я бью — верба бьет.
Далее ветвь ивы должна храниться в доме круглый год. Православные обычно держат ее за иконами в комнатах. Говорят, что освященные ветки вербы принесут в дом благополучие, а членам семьи прибавят здоровья.
Кстати, в отдельных случаях вместо ивы можно использовать ветки ивы или вербы.
Традиции и обряды праздника
Вербное воскресенье 2017 года, какого числа. История, традиции и обряды праздника | Все о 2017 рикПидготовка к празднованию Вербного воскресенья начинается еще с субботы. Накануне праздника православные отправляются к реке или водоему, чтобы срезать несколько веток с ивы. При этом очень важно, чтобы эти ветви не свисали над водой, там, по преданию, по ночам сидят русалки. Также не стоит использовать иву, которая находится вблизи кладбищ и дерево, на котором много гнезд, а в стволе есть дупла. Ветви с таких деревьев не принесут успеха в дом.
Утром в воскресенье все православное население в городах и селах России отправляется в церковь. Далее вся семья собирается за столом на праздничный обед. День Вербного воскресенья не дает никаких поблажек в приеме пищи верующим, постятся. Ведь Великий пост не закончена и будет продолжаться он еще шесть дней. Последний перед Пасхой неделя называется Страстной и пост в этот период строгий.
А что делать с высохшими ветками вербы, которые хранятся в доме целый год? Ведь просто взять их и выбросит на помойку нельзя. Что об этом говорят знающие люди?
Через год старые высохшие ветки вербы, как правило, сжигают, выбрасывая пепел в том месте, куда не ступает нога человека. Но перед этим семьи, особенно ревностно относятся к традициям и законам православия, обметают этими ветвями углы в своих имениях, чтобы избавить дом от всего негативного и злого, которое в нем накопилось за год.
Еще несколько вариантов того, что делать с освященной в церкви ивой:
Выгнать скот на пастбище в Юрьев день
Животные будут здоровы и плодовиты
Добавить в огонь в случае пожара
Поможет уменьшить силу огня
Положить на подоконник во время грозы
Поможет уменьшить силу огня
Высадить в городе
Если в семье молодой парень или девушка на выданье, то свадьбу можно ожидать, когда ива примется
окружить колодец
В воду не проникнут нечистоты, которые спровоцируют злые силы
Привязать к плодовым деревьям
Они начнут давать щедрый урожай
Съесть несколько почек распустилась ивы
Для женщины, которая хочет иметь детей
скормить животным
Они будут давать хороший приплод и станут сильными
Народные приметы в день Вербного воскресенья
Львиная доля всех народных примет имеет прямое отношение к предстоящей погоде и урожайности на полях и огородах. Самые интересные приметы такие:
ива накануне праздника распустила почки — год будет плодородным,
теплая и солнечная погода, в воскресенье — урожая на полях не будет,
куда ветер будет на Вербницу — туда он будет дуть все лето,
дождливый день — повод готовиться к сбору щедрого урожая,
легкий морозец утром — высокая урожайность яровых культур.
Вербное воскресенье — это тихий и скромный религиозный праздник, который лучше всего отметить в кругу семьи. Поэтому, зная день, когда празднуется Вход Господень в Иерусалим, не стоит спешить уходить к кому в гости. Ну, разве что, на какое-то важное торжество, отменить которое не представляется возможным. Хотя во время Великого поста, на который приходится этот праздник, веселья, гулянки и семейные праздники обычно не устраивают.