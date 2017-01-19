Вечер Крещения Господня в Чернигове или Крещенский сочельник
Навечерие Богоявления, подготовке к великому празднику Крещения Господня. В народе праздник это называется Крещение, или — Иордан, а день, который ему предшествует, известный как «голодная кутья». Традиция Крещенский Сочельник очень напоминает Рождественский: так же православные соблюдают пост, употребляя пищу с растительным маслом только после завершения утренней службы Божьей. Так же, как и перед Рождеством, готовят и потребляют кутью, то есть — вареную пшеницу с маком, медом и орехами, которая является главной составляющей постного стола. В этом сходстве — эхо древних времен, когда Рождество и Богоявление праздновались в один день. В храмах по окончании утреннего богослужения, во время которого совершается торжественная Литургия Василия Великого, осуществляется первое освящение Крещенской воды, употребив которую, семья приступает к постной трапезы.