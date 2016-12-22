Варвинци отправили на передовую новогодние подарки
22.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Баню для наших солдат варвинские предприниматели отправляют на бурный восток уже не первый раз. В свое время она уже служила бойцам 41-го батальона теробороны Черниговщины. Затем ее почти разбитую волонтеры забрали из Сумщины и отремонтировали. Теперь Варвинска баня нести свою вахту возле города Счастье, где держит рубеж военная часть В 0259. Вместе с собратьями воспользоваться «удобствами» с малой родины смогут 14 воинов-контрактников с Варвы и сел района, которые служат в этой части. Кстати, вместе с баней военным на Луганщину отвезли продукты — овощи, консервацию и выпечку, которую собрали сельские общины Озерян, Светличного и Леляк.