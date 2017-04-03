Варвинские свиньи вошли в ТОП-30
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Предыдущий год стал настоящим испытанием для производителей свинины. Распространение АЧС, неблагоприятная экономическая ситуация и экологические перипетии ощутимо «проредили» ряды операторов рынка. Однако те, кто остался, выдержали эти проблемы. По итогам 2016 и наработками в начале 2017 года составлен рейтинг самых мощных производителей свинины в Украине. Стоит отметить, что вопреки всем сложностям прошлого года ключевые игроки рынка увеличили производственный потенциал. Примечательно, что в ТОП-30 крупнейших хозяйств вошло Варвинском предприятие ООО «Журавка», где содержатся 13 677 свиней.