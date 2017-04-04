«Ванги» сняли порчу черниговцу за 50 тысяч гривен
04.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратился 69-летний житель областного центра. Он заявил, что стал жертвой аферистов. Две женщины предложили снять с него порчу. Мужчина согласился. Это происходило по проспекту Мира, 194. Об этом стало известно из собственных источников. Разумеется, «целительницы» обманули мужчину и (возможно, под действием гипноза) выманили у него 800 долларов, 800 евро и 8200 гривен. По данному факту проводится проверка.