В Вишневом нашли мертвым неблагополучного мужчину
26.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В селе Вишневое Репкинского района в доме по улице Пушкина, 24 декабря фельдшер обнаружил труп 64-летнего хозяина квартиры с телесными повреждениями в виде ссадин на лице и кровоизлиянием в области левого уха.
Об этом сообщил собственный источник. Погибший при жизни злоупотреблял спиртным и болел туберкулезом. Труп направлен в морг для окончательного установления причин смерти (предварительная причина — внутричерепная гематома). На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту работники полиции открыли уголовное производство. Проводится проверка.