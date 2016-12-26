В Вишневом нашли мертвым неблагополучного мужчину

despravda | 26.12.2016 | Новости | Комментариев нет

В селе Вишневое Репкинского района в доме по улице Пушкина, 24 декабря фельдшер обнаружил труп 64-летнего хозяина квартиры с телесными повреждениями в виде ссадин на лице и кровоизлиянием в области левого уха.

Об этом сообщил собственный источник. Погибший при жизни злоупотреблял спиртным и болел туберкулезом. Труп направлен в морг для окончательного установления причин смерти (предварительная причина — внутричерепная гематома). На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту работники полиции открыли уголовное производство. Проводится проверка.

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