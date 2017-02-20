В Верховной Раде хотят объединять общины уже без добровольности
Процесс добровольного объединения общин стоит заканчивать, считает председатель подкомитета Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Рады Украины Александр Дехтярчук. По его мнению, после принятия четырех сверхважных законов, которые Верховная Рада проголосовала 9 февраля, можно говорить о том, что Украина перешла Рубикон. Ведь сейчас в нашей стране создано 366 объединенных общин. А благодаря закону о присоединении к общинам, их будет еще больше. «Нам пора задуматься над тем, не пора заканчивать процесс добровольного создания комбинации общин, — рассказал народный избранник. — Не пора ли нам обратить внимание на перспективные планы, созданные рабочими группами и утверждены областными советами? Я считаю, что в скором времени надо провести выборы в органы местного самоуправления тех населенных пунктов, которые не смогли самостоятельно создать объединенные общины. Выборы в общинах, объединенных по перспективным планам, могли бы состояться уже осенью или в конце нынешнего года ». Господин Дехтярчук также отметил, что насущной переработки требует закон о местных государственных администрациях. «Нужно четко различить функции местного самоуправления и государственной власти так, как это сделано в европейских странах — например, во Франции, — отметил он. — Дальше надо говорить об укрупнении районов. Но сначала определиться с целесообразностью существования районных советов в тех районах, где сформирован объединены территориальные общины. Вот, например, у меня в округе, в Радивиловском районе, есть только две сельских совета, не вошедшие ни в одну объединенной общины. Зато в районе продолжают работать районный совет и районная государственная администрация. Над чем они работают и какие функции выполняют — для меня лично загадка ».