В Украине требуют запретить аборты
На сайте Верховной Рады Украины 6 февраля появилась петиция о законодательном запрете абортов. Автор петиции привел свои аргументы в пользу инициативы. «Ежедневно в Украине происходит узаконенное убийство ни в чем не повинных еще не родившихся, но уже живых младенцев, хитро называется мягким термином« прерывание беременности »(аборт). Во множестве будущих людей отбирается их Богом данное право на жизнь под видом «защиты прав женщины» и подобными лозунгами. Этим также усиливается распущенность населения, украинская нация деморализуется и постепенно разрушает себя изнутри. Необходимо прислушиваться голоса Бога и Церкви, и ввести уголовную ответственность за аборты в любом случае, без исключений — законодательно приравнять аборт к умышленному убийству человека, чем он и есть на самом деле », — говорится в петиции. Сейчас под этим текстом подписались всего шесть Украинский. Чтобы парламентарии рассмотрели это обращение, нужно еще 690 подписей. Их будут собирать 81 день. ЧЕline уже исследовал вопрос, связанный с запретом абортов. В частности, узнавал, что по этому поводу думают медики и религиозные деятели. «Без сомнения, церковь негативно относится к абортам и продолжать обращаться к совести людей. Это негативное отношение и к тем, кто решился на аборт, ко всем причастным и к тем, кто предоставляет такие услуги. Но не стоит забывать, что у каждого человека свои понятия о морали. К тому же, не все люди — верующие, не все — православные. Не все разделяют позицию церкви », — считает авторитетный черниговский священник, настоятель Екатерининского храма отец Роман. Есть позиция по этому поводу и в черниговских медиков. Возможный запрет искусственного прерывания беременности у них вызывает беспокойство, поскольку, по их словам, негативно скажется на физическом и психологическом здоровье женщин. «От запрета ничего хорошего ожидать не стоит. Молодежь надо воспитывать и обучать, как предотвращать нежелательную беременность. Ведь от половой близости бывает не только физическое удовольствие, но и дети рождаются », — говорит заместитель главного врача Черниговской городской больницы № 2, врач с 40-летним стажем Валерий Якунин. Кстати, отец троих детей и дедушка семи внуков. «Я помню времена, когда существовал запрет на легальные аборты, поэтому процветали уголовные, после которых женщины даже умирали от сепсиса, так оперативное вмешательство происходило в неприспособленных нестерильных условиях. О других проблемах у женщин, связанные с дальнейшей возможностью забеременеть, говорить не приходится. Неприятно также и то, что кто-то зарабатывал на чужой беде деньги », — отметил врач. По словам медработника, ловкачи, желающие нагреть руки на нелегальных абортах, найдутся и сейчас. Поэтому надо не запреты применять, а рассказывать людям о контрацепции. Кстати, как сообщил господин Якунин, в последнее время в нашей области количество абортов уменьшилось. Вероятно, люди становятся более ответственными. Зато от случаев, когда прерывать беременность надо по медицинским рекомендациям, тоже никуда не деться. Медики убеждены, что с введением запрета на аборты демографическая ситуация в стране не улучшится. Ведь чтобы так произошло, нужна экономическая стабильность и финансовая уверенность украинский в завтрашнем дне.