В Украине проживает более 42 миллионов человек — Госстат
Численность населения Украины по состоянию на конец 2016 составила 42 млн 584,5 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 176 тыс. Человек меньше, чем было на конец 2015 года. В 2016 году, по данным Госстата, в Украине родилось 397 тыс. детей, тогда как по итогам 2015 года этот показатель составлял 411,8 тыс. Прирост населения в 2016 и 2015 годах был отрицательным — 176 тыс. И 168,8 тыс . человек соответственно. В то же время число иммигрантов превысило количество эмигрантов на 10,6 тыс. В 2016 году, в 2015 году этот показатель составлял 14,2 тыс. По мнению участников заседания, перепись населения должен быть проведен как можно скорее, ведь ни один другой альтернативный метод оценки демографического развития не может дать более достоверной картины социально-демографического развития Украины. Последний раз и впервые в независимой Украине перепись проводили более 15 лет назад, 5 декабря 2001. Тогда украинцев насчитали почти 48,5 миллиона. Две трети — городское население, остальные — сельское. Женщин было почти 54%, а мужчин соответственно 46%. Перед тем перепись проводили еще в советское время — в 1989 году. Тогда в Украине проживали 51 с половиной миллион. По состоянию на 1 февраля 2017 года, по оценкам Государственной службы статистики, в Украине проживали 42 млн 558,3 тыс. человек.