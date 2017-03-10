В центре Чернигова сражались военные
Впервые в Чернигове среди военнослужащих оперативного командования «Север» организовали чемпионат по рукопашному бою. Его провели в спортивном зале в центре города. Этот вид единоборств популярен среди силовых структур и армейцев. Поэтому в соревнованиях участвовали аж 9 команд и более полусотни участников. Военные говорят, что физическая подготовка имеет важное значение. — Это больше психологическая подготовка бойца, который должен действовать в экстремальных условиях и ситуациях, — Руслан Карпинский, начальник физической подготовки и спорта ОК «Север». Непосредственно в зоне боевых действий навыки рукопашного боя не на первом плане, считает чемпион Сухопутных войск Украины по этому виду единоборств. Виталию и его собратьям на передовой с врагом врукопашную драться не приходилось. Здесь нужны другие навыки. — Там руками и ножом много не сделаешь. Надо умело владеть автоматом и пистолетом, — Виталий, военнослужащий. Накануне турнира бойцы прошли подготовку в своих воинских частях. В каждой команде есть сильные спортсмены. Поэтому интрига сохранится до последних минут чемпионата.