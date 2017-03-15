В центре Чернигова подрезали подростка
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В реанимацию второй городской больницы с ножевым ранением попал 17-летний подросток. Он ученик строительного лицея. Парень находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Вечером подростка во время конфликта подрезали парня. Инцидент произошел неподалеку Мегацентра. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Мать пострадавшего впоследствии написала заявление в полицию. Сведения внесены в ЕРДР. За умышленное тяжкое телесное повреждение нападающим «светит» до 10 лет тюрьмы.