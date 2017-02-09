В центр Чернигова на марш выйдут владельцы оружия
В Чернигове (в районе «Мегацентра») в воскресенье, 19 февраля, состоится Марш владельцев оружия. Организаторы этого мероприятия — «Северный корпус», «Парни СС», «ОУН — Север» и «Правый сектор Север». Об этом сообщают на своих страницах в социальных сетях представители черниговских патриотических организаций. Лейтмотив марша — «Выйди на улицу — верни себе город». Организаторы Марша пока предпочитают держать подробности в секрете. Но участники этого марша подчеркивают, что эта мера касается только владельцев оружия. Также участники отмечают, что в Украине до сих пор нет закона об оружии, поэтому они и выступают за принятие такого документа в Верховной Раде. «Сейчас есть только приказ министра МВД № 622, что недопустимо для цивилизованной европейской страны. Поэтому все оружие, полученное согласно разрешению через МВД, просто «учетным», но все равно нелегально. Национальный Корпус выступает за легализацию и гражданский оборот оружия. А также за право гражданина на защиту », — прокомментировал председатель Национального Корпуса в Черниговской области Павел Муровейко. В полиции заявили, что пока к ним не поступало никаких заявлений о проведении этого мероприятия. «Если поступит соответствующее заявление, мы будем обеспечивать охрану общественного порядка в рамках закона. Пока это только призывы в соцсетях. Если ничего не поступит, все равно — полиция же постоянно патрулирует город, поэтому мы будем обеспечивать общественный порядок в любом случае », — прокомментировал начальник сектора связей с общественностью Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Сергей Брыль.