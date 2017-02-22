В Товкачивке дерево серьезно травмировало человека
22.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В реанимационное отделение Прилуцкого центральной районной больницы 21 февраля в 12:30 без сознания госпитализирован 52-летний житель села Толкачевка. Об этом сообщил собственный источник. Мужчину с диагнозом «политравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом костей носа» доставлен в нейрохирургическое отделение Черниговской облбольницы. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что потерпевший совместно с 24-летним и 39-летним односельчанами в частном хозяйстве 33-летнего местного жителя спиливали дерево, при падении которого человек и получил телесные повреждения. По данному факту работники полиции открыли уголовное производство. Проводится проверка.