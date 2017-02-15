В течение месяца в больнице можно проверить глаза на глаукому
15.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
На базе Менской ЦРБ в течение месяца с 10 февраля по 10 марта проводится месяц активной борьбы с глаукомой.
Всем желающим проверить состояние своих глаз обращайтесь по предварительной записи по тел 2-17-02.
Глаукома это одно из заболеваний, слепоту от которого можно предупредить! Для скрининга возможно просто измерить внутриглазное давление в ближайшей для Вас лекарственной учреждении (ФАП, врачебная амбулатория или поликлиника ЦРБ). Более всего это касается людей старше 60 лет.
Не будьте равнодушными к своему здоровью, измерьте давление и сохраните зрение на долгие годы.