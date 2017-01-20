В свободном плавании: объединенные общины стремятся предоставлять качественные социальные услуги
11 вновь объединенных общин начали самостоятельную жизнь после выборов и настраивают работу всех сфер деятельности на своей территории. Мало больше всего внимания заслуживает социальная защита населения, образование и медицина. Об этих направления работы и говорили на совещании с председателями ОТГ представители профильных управлений. К примеру, медицинская отрасль с января этого года реформируется. А точнее — перераспределяются средства на первичную и вторичную помощь. — Соответственно, в общинах — это 60/40, в городах 30/70%. 30 — на первичную помощь, 70 — на вторичный уровень, — начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш. Основная задача для общин на ближайший год — создание центров первичной медико-санитарной помощи и привлечение грамотных специалистов, чтобы медицинские услуги для населения были качественные. А вот найти способ, чтобы молодые специалисты оставались работать в ОТГ, должна уже сама объединенная община. — Пропишите стимулы, социальный пакет, у вас будут даже очереди и сможете выбрать врача, — начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш. На совещании затронули и вопросы качества предоставления образовательных услуг и малокомплектных школ. В областной администрации говорят: мнение «нет школы — нет села» — это миф, и одновременно чиновники выступают за большие опорные школы, где, по их мнению, уровень образования значительно выше. Мол, чем содержать малокомплектные школы, лучше строить хорошие дороги и покупать комфортный транспорт для подвоза учеников.