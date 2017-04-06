В Стрыжень сбрасывают опасные химикаты
06.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
С утра четверга коммунальщики вместе с муниципальной полицией начали рейд частным сектором. Ищут незаконные сбросы в Стрыжень. Уже зафиксировано по меньшей мере 4 случая. Люди говорят, что другого выхода нет. Проект канализации есть, но дальнейших шагов никто не делает. Рейд продолжается вдоль улицы Гончей и Алексеева, недалеко кондитерской фабрики. Коммунальщики также обнаружили нелегальный сброс, с которого в реку течет жидкость химического происхождения с резким запахом. Куда ведут трубы и именно течет — выясняют водоканаливци. Муниципальная полиция составляет протоколы.