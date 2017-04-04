В стиле «черниговского маньяка»: неизвестный запасается лопатами
В Черниговский горотдел полиции обратился житель областного центра 1996 года рождения. Он заявил, что неизвестный путем подбора ключей к машине «ВАЗ-2101», которая находилась возле дома по месту жительства, совершил кражу двух лопат. Также из машины исчезли ключи. Об этом стало известно из собственных источников. Кстати, семь лет назад (именно в апреле) в Чернигове произошло несколько резонансных убийств лопатой. Сторонник нацистской идеологии Чернигова Александр Сергов в день рождения лидера фашистов Адольфа Гитлера лопатой отрубил головы трем людям. Еще один человек остался жив. Убийцу признали психически больным и госпитализировали в Днепропетровскую психиатрическую больницу со строгим наблюдением. Конечно, похищение лопат и страшная история о «черниговском маньяке» — это две разные темы, которые совсем не должны быть связаны между собой, но внимательность и осмотрительность никому из нас не помешают.