В Соснице установили новые энергоэффективные светодиодные фонари
Для реализации проекта «Уличное освещение, пгт Сосница — реконструкция» из государственного бюджета поступила субвенция на социально-экономическое развитие в размере 1150000 грн. Средства в объеме 250 000 грн дополнительно привлекла поселковый совет как софинансирование из местного бюджета. Поэтому удалось частично модернизировать систему уличного освещения в поселке. На сегодня результат можно увидеть на таких улицах: ул. Якова сброшенная (от ул. Черниговская до ул. Троцка). ул. Довженко (от ул. Л. Украинской до ул. Корнева). ул. Черниговская (от ул. Корнева до ул. Л.). пр. Гагарина. ул. Корнева. ул. Образования (от пр. Гагарина). ул. Грушевского (от пр. Гагарина). ул. Полевая. ул. А. Десняка. ул. Троицкая (от пр. Гагарина). Всего было смонтировано 155 новых энергосберегающих светодиодных светильников мощностью 60 Вт и проведены новые предварительно изолированные линии уличного освещения, заземление опоры и смонтировано новый шкаф управления уличным освещением. Старые линии и светильники будут демонтированы и установлены там, где они отсутствуют или требуют замены.