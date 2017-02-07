В Соснице трое грабителей угрожали девушке и обокрали квартиру
В Сосницкий отдел полиции 5 февраля обратилась 46-летняя жительница поселка Сосница. Она сообщила, что в 5:19 трое неизвестных мужчин путем взлома дверей проникли в ее дом, где находилась ее 25-летняя дочь, и, угрожая последний физической расправой, завладели маленьким сейфом, в котором находились документы на квартиру, серебряным крестиком, мобильный телефон «Samsung» и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщил собственный источник. Приметы: 1-й — рост 185-190 см, плотного телосложения, одет в куртку, джинсы и перчатки черного цвета, балаклаву болотного цвета 2-й — рост 175-180 см, худощавого телосложения, одет в красно-черную спортивную куртку, черные брюки и балаклаву болотного цвета третьего мужа слышала только голос. При осмотре места происшествия изъято: следы обуви и орудия взлома. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.186 УК Украины.