В Сновске стреляли в предпринимателя
Недавно в Сновске у интернет-кафе произошла перестрелка. Двое мужчин в балаклавах, камуфляжной костюмах и армейских берцах пытались попасть в 35-летнего местного предпринимателя. Сначала эти мужчины заскочили в машину к бизнесмену, приставили ему к виску оружие и пытались вырвать из рук барсетку с деньгами и документами.
К счастью, предприниматель не растерялся — выскочил из машины и бросился бежать. Ему вслед раздались пять выстрелов. Три пули от травматического оружия попали в спину. Но от проникающего ранения предпринимателя спасла куртка. Еще одна пуля попала в ногу случайному свидетелю. С места происшествия нападавшие скрылись, прихватив с собой 20 000 гривен с машины. Сейчас в городе событие активно обсуждают. Говорят, что нападение организовали с целью наживы. Говорят и о выбивании долгов. Зато полиция открыла уголовное производство по статье 187 (разбой).