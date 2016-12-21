В Сновске повесился мужчина
21.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В Сновский отдел полиции 20 декабря поступило сообщение 56-летнего жителя города Сновск о том, что его 51-летний кум, который проживал по улице Володарского, покончил жизнь самоубийством через повешение по месту жительства.
Погибший при жизни злоупотреблял спиртным и неоднократно высказывал суицидальные намерения. При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой среди вещей мужчины обнаружена предсмертная записка, в которой он просит никого не винить. Поверхностным осмотром тела следов насильственной смерти не зафиксировано. Труп направлен в морг. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.