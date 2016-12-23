В Сновске популяризируют английские традиции
23.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В Сновской центральной библиотеке действовала мобильная выставка-импульс «Книжный Биг-Бен», организованная в рамках проекта «Display-кроссинг», который инициировала молодежная секция Украинской библиотечной ассоциации. Сновские библиотекари подошли к работе творчески и креативно и оформили замечательную выставку, на которой были представлены не только книги, но и английский символика. Поэтому в течение недели все, кто интересуется английским языком, традициями англоязычных стран, знакомились с представленными материалами. Интересно было и младшим школьникам, и старшеклассникам, и читателям, которые уже владеют английским.