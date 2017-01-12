В школьной котельной сгорел человек
7 января в селе Большое Устье Сосницкого района в школьной котельной было найдено обгоревшее тело местного 55-летнего жителя. Сейчас существует несколько версий, почему случилась беда, по одной из них — пострадавший на Рождество пришел в котельную к знакомому 30-летнего кочегара. Вроде бедняга закурил и уснул. Поэтому непогашенная сигарета стала причиной пожара. Но, как все было на самом деле — темная история. По словам сельского головы Большого Устя, младший человек, спасся, сначала рассказал, что, когда начало дымить, он выполз из помещения и бросился к пожарным. Потом говорил, что ушел, а когда вернулся, то товарищ уже сгорел. Также есть информация, что в котельной произошла драка. Примечательно, что сама котельная не сгорела, закопченным было только место, где лежал труп.