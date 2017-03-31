В селе на Черниговщине парни не поделили девушку, дошло до резни
В кафе, что в селе Шабалинов Коропского района, отдыхали две компании — местная и из райцентра. Все было тихо и мирно, пока 29-летний житель села не увидел в соседней компании своей бывшей девушке. Она веселилась уже с другим 31-летним мужчиной. Между мужчинами возник спор, после которой младший парень попал в больницу с ножевым ранением брюшной полости и левого бедра. Старший мужчина пострадал существенно меньше, хотя тоже обратился в полицию с заявлением о телесных повреждениях. Кстати, оба драчуна сейчас находятся в больнице. Зато полиция выясняет все обстоятельства в этом деле. Уже открыто уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от 5 до 8 лет заключения за умышленное тяжкое телесное повреждение.