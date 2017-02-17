В Седневе будут отмечать столетие известной художницы
Герою Украины, лауреату четырех государственных премий, художнику Татьяне Ниловне Яблонской 24 февраля исполнилось бы 100 лет. Татьяна Ниловна много лет своей жизни связала с прекрасными видами Седнева. А в местном «Доме творчества художника» она чувствовала себя как дома. Это место десятилетиями было источником вдохновения художницы. Чтобы оказаться на минуту на ее месте, стоит выйти «на пленэр» — в парк или каменные Лизогубив, к беседке Леонида Глебова над рекой снова. По каждому из этих видов Яблонская сделала десятки этюдов и пейзажей. «Лето», «Лен», огромный седневский цикл, оставили нам Черниговщину Яблонской. И в Закарпатье, и в Седневе Татьяна Ниловна сумела сохранить свою манеру писать, как с чистого листа. Перед зрителем на выставках каждый раз появлялась другая Яблонская. Будто менялась сама суть человека ». Вполне справедливым было решение Национального союза художников Украины открыть памятник выдающейся художницы именно в Седневе. Председатель союза Владимир Чепелик как-то заметил, что и похороненной она хотела быть в Седневе.