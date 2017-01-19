В ряды черниговской полиции возвращают подозреваемых во взяточничестве
В прошлом году одной из резонансных дел стало задержание на взятке командира стационарного поста «Кипти» Юрия Павелко. Новость об этом мгновенно разлетелась по многим СМИ. Командир, по версии следствия, требовал взятки с подчиненных за содействие в прохождении переаттестации и дальнейшей благополучной службе. Начальника держали стражей. Затем отпустили. Дело потихоньку забылось. А в конце прошлого года Юрия Павелко восстановили в полиции, сообщил источник в рядах правоохранительных органов. Более того, он спокойно прошел переаттестацию, находясь под следствием! Это уже вопрос компетенции комиссии. Юрий Павелко инкриминируют взяточничество в особо крупных размерах, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет тюрьмы.