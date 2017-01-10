В Репкинском районе убили больную бешенством рысь
Появление больного бешенством животного зафиксировано в селе Кратынь Петрушивськои сельского совета. По словам и.о. начальника управления Держпродспоживслужбы в Репкинском районе Дадаша Дадашева, в один из сельских дворов забежала бешеная рысь. По словам очевидца, хозяева, услышав лай собаки, вышли во двор и увидели, что собака дерется с рысью. Очевидец ударил рысь палкой, но она убежала в соседний двор. Мгновенно среагировав на неадекватное поведение животного, соседи загнали ее в сарай, где и забили. Сразу на место происшествия выехали специалисты противоэпизоотического отдела ветеринарной службы. При обследовании установлено, что контакта других животных и людей с рысью не было. Также местные рассказали, что в с. Кратынь рысь видели в ноябре 2016. После лабораторного исследования трупа рыси наличие бешенства у животного подтверждено. Специалистами срочно проведена дезинфекция 2-х дворов, прилегающей территории и места ушиба рыси. Также проведена разъяснительная работа среди жителей с. Кротинь об опасности бешенства. Труп подозрительной в заболевании бешенством животные и перчатки сожжено. Контактирующую собаку с рысью подвергнуто эвтаназии. Сейчас с. Кратынь и окружающую территорию в радиусе 15 км признано очагом бешенства. Здесь введены карантинные ограничения.