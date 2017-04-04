В Репках драка между мужчинами закончилась больницей
04.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Репкинский отдел полиции 2 апреля поступило сообщение от медсестры, которая сообщила, что в больницу доставлен 38-летний житель пгт Репки с диагнозом: ВЧМТ, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия установлено, что в ходе драки житель пгт Замглай нанес два удара рукой в область головы потерпевшему, в результате чего последний упал на землю и ударился головой. Об этом сообщил собственный источник.