В прошлом году продукты подорожали на 12%
В 2016 году цены на продукты питания в Украине выросли на 12,4%, а в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем того же года, рост цен составил 0,9%. Такие данные приводит Госстат. «На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%. На 7,0-4,3% повысились цены на овощи, молоко, сметану, масло, сыры, кисломолочную продукцию, на 2,1-1,1% — на хлеб, яйца, свинину, сахар, говядину, сало », — говорится в сообщении Госстата. В то же время на 2,3-0,4% подешевели фрукты, оливковое масло, мясо птицы. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 3,2%, в том числе на алкогольные напитки — на 5,1%, табачные изделия — на 2,0%. Одежда и обувь подешевели на 2,8%, в том числе одежду — на 3,2%, обувь — на 2,4%. Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% произошло в основном за счет подорожания проезда в автодорожном транспорте на 1,1%, горючего и масел — на 0,6%. В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с повышением абонентной платы за пользование телефоном на 20,8%. Цены производителей промышленной продукции в декабре 2016 года, по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 3,2%, за год в целом — на 35,7%.