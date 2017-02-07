В Прилуцком районе на пенсионерку напал преступник с ножом
Криминальная полиция Прилуччины оперативно установила личность и задержала злоумышленника, который под угрозой ножа заставил 80-летнюю пенсионерку отдать свои скромные сбережения и мобильный телефон. 5 февраля в полицию обратился председатель одного из сельсоветов и сообщил о разбойном нападении на летнюю пенсионерку. На место происшествия немедленно была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа во главе с руководством Прилуцкого отдела полиции. Правоохранителям 80-летняя пенсионерка рассказала, что в ее квартиру вломился мужчина и буквально с порога начал избивать ее, а затем связал. Заброда угрожал старой ножом и физической расправой, требуя денег. Потерпевшая хозяйка отдала нападающему все имеющиеся деньги — 450 гривен, однако это сильно разозлило разбойника. Незваный гость начал шарить в шкафах и ящиках, переворачивая все вверх. После того, как больше денег найти не удалось, злоумышленник забрал мобильный телефон старушки и исчез. Понимая, что его обязательно искать, нападающий убегал полями и лесными, не пользуясь любым транспортом, к тому же, он имел значительный тюремный опыт и был знаком с первоочередными мерами, которые принимает полиция в таких случаях. Прилуцкий отдел полиции был поднят по тревоге, очередная часть сразу сообщила о преступлении соседние территориальные подразделения, на поиски злоумышленника были направлены 5 нарядов со служебной собакой, к поискам привлекались работники лесного хозяйства, хорошо ориентируются в лесах. Криминальная полиция и участковые офицеры отрабатывали ранее судимых за аналогичные преступления лиц. «Просиявших» всех потенциальных подозреваемых, полиция оперативно вышла на неработающего, неоднократно судимого жителя одного из сел Прилуччины. Беглец пытался скрыться в соседнем районе, где правоохранители его и нашли. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Злоумышленник дал правдивые показания о причастности к совершенному уголовного преступления. Телефон и неизрасходованную часть денег потерпевшей у него изъято. Открыто уголовное производство.