В Прилуках застрелили львицу, которая напала на человека, а потом сбежала из цирка
Прилуцкая полиция организовала обезвреживания хищника после того, как животное напало на персонал цирка и ранила одного из его работников. Около часа ночи 15 марта по Прилуцкого отдела полиции обратился администратор цирка, который находится на гастролях в г. Прилуки, и рассказал о бегстве львицы. Сообщает ресурс «PRILUKI.CITY». По словам мужчины, по недосмотру персонала клетка с двухлетним хищником весом более 100 килограммов оказалась незапертой, чем львица сразу воспользовалась. Как рассказал начальник Прилукского отдела полиции ГУНП в Черниговской области Руслан Крахмилец, когда рабочие пытались загнать зверя обратно, львица бросилась на одного из них и укусила за голень, повредив крупные сосуды. После этого зверь перепрыгнул через забор и пошел гулять частным сектором. Для защиты жизни и здоровья жителей Прилук руководство Прилуцкого отдела полиции привлекло наиболее опытного местного охотника, чтобы обезвредить опасное животное. В частном хозяйстве по улице Пушкина правоохранители обнаружили львицу, которая напала на собаку и создавала реальную угрозу жизни и здоровью граждан и полицейских. Полиция окружила хозяйство, куда заскочила львица, и ограничила движение транспорта прилегающими улицами. С разрешения владельца усадьбы и владельца животного охотник, с соблюдением мер личной безопасности, застрелил животное из охотничьего оружия.