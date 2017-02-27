В Прилуках задержали злоумышленника, который избил 37-летнего мужчину
В Прилуцкий отдел полиции 24 февраля поступило заявление 37-летнего жителя города Прилуки о том, что по улице Пирятинской неизвестный на почве внезапно возникшего конфликта нанес ему телесные повреждения. Об этом сообщил собственный источник. Пострадавший был госпитализирован в ортопедическое отделение Прилуцкого центральной районной больницы с диагнозом «ушиб грудной клетки, перелом 7-го ребра, подкожная эмфизема, пневмоторакс слева, ушибы, подкожные гематомы обеих кистей рук». В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Черниговской области по стабилизации криминогенной ситуации, сотрудниками криминальной полиции в содеянном разоблачены 28-летнего ранее судимого жителя города Прилуки. Злоумышленник дал правдивые показания, мера пресечения не избиралась. В настоящее время проводятся следственные действия в уголовном производстве.