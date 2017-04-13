В Прилуках задержали двух торговцев боеприпасами с АТО
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Прилуках на Черниговщине двух торговцев боеприпасами. Правоохранители установили, что часть средств поражения сообщники привезли из района проведения антитеррористической операции, другую нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий периода Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области. Оперативники спецслужбы задержали одного из злоумышленников по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при продаже сотни патронов калибра 7,62 мм. Во время обысков в местах проживания торговцев, сотрудники СБ Украины изъяли две гранаты Ф-1 с запалами, почти три килограмма артиллерийского и баллистического пороха, более восьмисот патронов разного калибра, в частности к автомату Калашникова, крупнокалиберного пулемета, пистолетов Макарова и ТТ, большое количество холодной оружия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.