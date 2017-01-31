В Прилуках состоялся чемпионат города по хоккею
31.01.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Недавно на ледовой площадке микрорайона Ракитное состоялся чемпионат Прилук по хоккею. В нем приняли участие команды: «Удай», «Кустовцы», «Ракетное» и «Юниор». По итогам соревнований победу одержала молодая команда «Юниор», которая доказала, что в прилучан и поклонников такого вида спорта, как хоккей с шайбой, есть возможность развиваться. Второе место заняла команда «Кустовцы», третье — «Ракетная», Четвертое — «Удай». Команда-победитель была награждена кубком, а призеры — грамотами и медалями. Награды также получили лучшие игроки команд.