В Прилуках пробуксовывает общественный бюджет
В прошлом году Прилуки присоединились к проекту «Партиципаторний бюджет — возможности для повышения общественной активности и установления надлежащего партнерства с органами власти» польско-украинского фонда сотрудничества ПАУСИ. Проект предусматривал, что община города сможет самостоятельно решить, что необходимо сделать в Прилуках, а из местного бюджета на эти цели будут выделены средства — 1% общего фонда собственных поступлений местного бюджета. Горожане восприняли новшество с энтузиазмом. На участие в инициативе ПАУСИ поступило 15 малых (реализация которых обойдется в сумму до 50 000 гривен) и 21 большой (до 500 000 гривен) проектов. Чтобы определить лучших в обеих категориях, в Прилуках организовали голосование, которое длилось с 19 октября по 2 ноября 2016 м. И здесь прилучане проявили активность — почти 4,5 тысячи горожан пришли на одну из десяти участков или проголосовали через Интернет. После подсчета голосов дело оставалось за маленьким — рабочей группе по вопросам реализации общественного бюджета г.. Прилуки утвердить результаты волеизъявления и направить проекты-победители распорядителям бюджетных средств. Однако прошло уже два месяца, а в Прилуках не только не назвали имен победителей, но даже не утвердили результатов голосования. Проблемы появились сразу после объявления предварительных итогов подсчета голосов. То в одном, то в остальном проекта начали возникать вопросы. Чтобы найти выход из ситуации, в Прилуки были приглашены эксперты ПАУСИ, которые работали в городе с 12 по 18 декабря. Их вывод — искать компромисс между разработчиками проектов, должностными лицами горсовета и членами рабочей группы. О чем в последнее и было сообщено на заседании той же рабочей группы 29 декабря. Кроме того, тогда же стали известны новые, уточненные, цифры по результатам голосования, поскольку было изъято бюллетени-двойники. Речь идет о случаях, когда один и тот же человек проголосовало в нескольких местах, или на нескольких бюллетенях стоял один и тот же подпись. В общем набралось около 80 недействительных бюллетеней, однако на распределение мест в рейтинге это никак не повлияло. Третье, о чем говорили 29 декабря члены рабочей группы: необходимость наконец утвердить многострадальные результаты голосования. Тем более, что средства на воплощение проектов в жизнь уже выделено. 23 декабря сессия, рассматривая городской бюджет-2017, заложила туда 1390000 гривен на выполнение общественного бюджета. В следующий раз рабочая группа должна собраться до 1 февраля. Может, хоть тогда виз общественного бюджета в Прилуках сдвинется с места.