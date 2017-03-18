В Прилуках применяют современные технологии во время операций
Уникальный метод хирургии — лапароскопия теперь доступен и в Прилуцком центральной районной больницы. Недавно в хирургическом отделении была проведена первая операция с помощью лапароскопа, приобретенного в конце 2016 года. Хирургическая бригада в составе районного хирурга высшей категории, заведующего хирургического отделения центральной районной больницы Андрея Петрика, врача-хирурга Прилуцкого центральной городской больницы Игоря Евтушенко, анестезиолога Сергея Смирнова, операционной сестры Ирины Петренко успешно провели первую операцию с помощью лапароскопической стойки. Вмешательство было проведено женщине, жительнице пгт Ладан Прилукского района, 1996 года рождения, на желчном пузыре. Операция прошла удачно. В этот же день пациентка уже поднялась и чувствовала себя хорошо. Женщина и ее муж благодарили врачам и всему медицинскому персоналу за профессионализм и внимание. Для районной больницы это знаменательное событие, ведь внедрена новая технология оперативного вмешательства на желчном пузыре. Возможны и другие проведения операции в урологии, гинекологии и травматологии.