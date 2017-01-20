В Прилуках повесился 65-летний мужчина
20.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Прилуцкий отдел полиции 18 января поступило сообщение 65-летнего жителя города Прилуки о том, что по улице Гимназическая в собственной квартире покончил жизнь самоубийством через повешение 64-летний сосед. Об этом сообщил собственный источник. Человек при жизни болел психическими расстройствами. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия при осмотре трупа телесных повреждений не обнаружено, кроме странгуляционной борозды на шее. Труп доставлен в морг Прилуцкой Центральной городской больницы. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины.