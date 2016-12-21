В Прилуках открыли современный сервисный центр МВД для водителей
Бывшее управление ГАИ в Прилуках превратилось в современный сервисный центр МВД. Сегодня его торжественно открыли, но без традиционного перерезания ленточки, потому что с 9 утра в центре наплыв клиентов — владельцев автомобилей. Водители, которые приехали переоформлять документы, уже ощутили преимущества работы нового центра. «Все быстрее делается ранее юга, а сейчас вот 2:00 и все», — водитель Андрей. «Нравится отношение, очередей нет совсем», — водитель Василий. Оборудовали здание центра всего за месяц. Профинансировало государство. Главное преимущество современного центра — экономия времени водителей. Услуги бывших МРЭО здесь предоставлять качественное и быстрее. К примеру, заменить водительское удостоверение можно уже через полчаса, зарегистрировать авто — за 2-3. Когда на эти услуги люди тратили по полдня и еще и стояли в очередях. Сейчас центр оснащен электронной очередью и веб-камерами, они позволяют в реальном времени просматривать загруженность администраторов. Работники территориального центра еще и хвастаются тем, что их работа стала прозрачной. «Сейчас честно, прозрачно, все видно, никто не прячется за стенами. Все видно на экране », — руководитель территориального сервисного центра МВД Николай Гайдай. Подобных центров в Украине насчитывается лишь десять. На Черниговщине это первый, переформатирован, так сказать, на новый лад. К концу декабря такие центры появятся в Донецкой и Ровенской. Услугами Прилуцкого сервисного центра могут пользоваться водители со всех уголков страны. «Мощность этого центра — он может оказывать более 100 видов услуг в день. Это довольно существенно как для города не областного значения в дальнейшем все сервисные центры будут переведены в единой концепции с открытости, прозрачности », — первый заместитель директора Главного сервисного центра МВД Сергей Гончаров. В следующем году к услугам сервисного центра добавят еще и выдачу справок об отсутствии судимостей, а также начнут автошколу. О новых услугах руководители центра информировать водителей.