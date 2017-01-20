В Прилуках орудуют воры, которые выманивают у горожан тысячи гривен
В Прилуцкий отдел полиции поступило заявление 68-летней жительницы города Прилуки о том, что 18 января примерно в 12:30 возле магазина «Радуга» двое неизвестных женщин и мужчина под предлогом получения акционного подарочного товара в сетях магазинов «Эльдорадо» мошенническим путем, злоупотребляя доверием, завладели ее деньгами в сумме 20 000 гривен — якобы за уплату части акционного товара были помещены в бумажный пакет и запечатаны при потерпевшей. Об этом сообщил собственный источник. В дальнейшем пострадавшая в магазине «Эльдорадо» обнаружила в пакете нарезанную бумагу. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В 14:40 поступило заявление 67-летней жительницы города Прилуки о том, что примерно в 10:40 возле магазина «Дэй ту Дэй» по улице Киевской двое неизвестных мужчин под предлогом получения акционного подарочного товара в сетях магазинов «Эльдорадо» мошенническим путем, злоупотребляя доверием, завладели деньгами в сумме 5000 гривен, которые она положила в бумажного пакета и запечатала. В дальнейшем заявитель в магазине «Эльдорадо» обнаружила в пакете нарезанную бумагу. По данным фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.190 УК Украины.