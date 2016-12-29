В Прилуках из-за гриппа отменили новогодние развлечения
29.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Директор Прилуцкого Дома культуры разместил на своей странице в одной из соцсетей объявления. В нем говорится о том, что через бурлящий грипп и карантин новогодние развлечения в МБК отменяются и переносятся на 15-е января. «Билеты, которые вы уже приобрели на сказку, будут действительны после Нового года (или можно сдать в бухгалтерии МБК). Хороших праздников и здоровья всем! », — Написал директор. Примечательно также, что «Ночь перед Рождеством» не отменяется и состоится 8 января.