В Прилуках хотят сортировать бытовые отходы
В начале марта в Прилуках установят двадцать контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов. Коммунальное предприятие «Услуга» разместит их на территории мусорных площадок по улицам 1-го Мая и Ярмарочной, а также в микрорайоне 273-го квартала. Отдельные контейнеры для стекла, пластика и бумаги будет легко отличить от тех, которые не предусматривают раздельного сбора отходов, поскольку они абсолютно прозрачны. Говорится в сообщении пресс-службы Прилуцкого городского совета. Пока это только первые шаги по внедрению системы полного контроля над бытовыми отходами, ведь контейнеры, в изготовлении которых, кажется, нет ничего сложного, на самом деле дорогостоящие приобретением. На их закупку депутатский корпус в прошлом году выделил 100 000 гривен. Этой суммы хватило всего на двадцать контейнеров, а город требует минимум сотню. По мнению прилуцких чиновников такие расходы нужны, чтобы изменить психологию жителей и иметь гарантию, что к баку с соответствующей надписью не попадет другой вид отходов, предотвратить разборке отсортированного материала мелкими «частными предпринимателями».