В Прилуках ДТП: под колесами пешеход
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 опасных событий, а именно: 1 дорожно-транспортное происшествие и 4 пожара. Вследствие этих событий пострадал 1 человек.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы. Состояние дорог: Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области работали 4 единицы спецтехники и 6 человек обслуживающего персонала от ГП «Черниговский облавтодор». Состояние дорог и мостов удовлетворительное, проезд автотранспорта обеспечен. Дорожно-транспортные происшествия — 1: В г.. Прилуки по ул. Киевской возле дома №174 в 20 час. 6 мин. 27 декабря водитель автомобиля «Audi А6» совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Прилуцкого центральной городской больницы. Пожары — 4, из них 3 пожара в жилом секторе и 1 пожар на транспорте.