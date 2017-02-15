В преступном мире Чернигова — «золотая лихорадка»
15.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
За сутки воры обокрали в городе две дома, вынеся оттуда много золота. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Скорее всего, по этим жильем тщательно следили и знали, что есть чем поживиться. В одном из этих случаев добычей воров стали почти 100 граммов золотых украшений. Их стоимость несложно посчитать. Владелец дома хранил драгоценности в сейфе, который ловко открыли. Кроме того, воры нашли тайник с несколькими тысячами долларов. В противном случае у владелицы квартиры исчезли золотые украшения с драгоценными камнями и ноутбук.