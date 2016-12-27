В предновогодние дни на Черниговщине будет морозно, ветрено и пойдет мокрый снег
27.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Циклон, который образуется над северной Беларусью, приведет к ухудшению погодных условий на Черниговщине.
Синоптики прогнозируют, что завтра, 28 декабря, в областном центре будет ветрено, с порывами ветра до 15-20 метров в секунду, будет идти мокрый снег, а столбик термометра днем будет показывать 3, 2, а ночью — от -1 до — 6. 29-30 декабря погоду на Черниговщине определять антициклон с центром над Западной Европой. Поэтому ожидается прекращение осадков и похолодание. В частности, 30 декабря будет холодная ночь с температурой воздуха от -4 до -9 градусов.