В пожарах пострадали двое мужчин
В селе Уборки Куликовского района 28 января в 11:00 возник пожар дома, который 48-летний хозяин использовал под дачный. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. Соседи заметили дым, выходивший из дома, попали в дом и вынесли во двор без сознания, а также самостоятельно потушили возгорание. Каретой скорой помощи с диагнозом отравление угарным газом пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение Черниговской областной больницы. Причиной возникновения возгорания послужило отсутствие безопасной противопожарной расстояния между отопительным прибором и деревянными конструкциями чердака. Огнем повреждено 5 кв.м. стены. На тушение подразделения ДСНС не привлекались. 29 января в 21:20 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на последнем этаже девятиэтажного дома, в г. Чернигов по улице Днепровская, 4. На место происшествия прибыло отделение 2 й Государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек личного состава и 1 единицы специальной техники. Спасатели пожар в 21:30 локализован, а в 21:44 окончательно ликвидировали и не допустили распространения огня на другие комнаты квартиры. Во время пожара 73-летний хозяин квартиры, пытаясь самостоятельно потушить пламя, получил ожоги верхних конечностей 1-й степени. От госпитализации мужчина отказался. Вероятной причиной возгорания послужило короткое замыкание электросети. Огнем повреждены вещи домашнего обихода.