В постели 88-летнюю женщину постигла ужасная смерть
11.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В селе Дроздовица, что в 20 километрах от районного центра Городня, 10 января в 6:40 произошел пожар жилого дома. Об этом сообщили в ДСНС в Черниговской области. По вызову к месту происшествия прибыло отделение 4-й государственной пожарно-спасательной части в составе 4 человек личного состава и 1 единицы специальной техники. На момент прибытия пожарных почти весь дом был охвачен пламенем. Спасатели в 07:30 локализовали пожар, а в 10:35 окончательно ее ликвидировали. В ходе тушения в одной из комнат квартиры на кровати спасатели обнаружили тело 88-летней хозяйки квартиры без признаков жизни. Вероятной причиной трагедии послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.