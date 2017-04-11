В поминальные дни городской транспорт будет работать в усиленном режиме
В Чернигове с целью улучшения транспортных перевозок жителей города, желающих посетить городские кладбища в поминальные дни — 22-24 апреля, управлению транспорта и связи городского совета поручено организовать перевозку жителей города, уделив особое внимание пассажирским перевозкам на кладбище Яцево. Соответствующее решение принято на прошлой неделе на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета. По информации управления транспорта и связи городского совета, в поминальные дни 90% всего общественного транспорта будет задействовано для перевозки пассажиров в район городского кладбища Яцево, куда автобусы будут ехать из разных уголков Чернигова. Так, от Вокзала и ул. Пуховая и Белова ехать автобусы № 8, 11, 12; от ТЦ «Мега» и «Ликеро-водочный завод» — № 17, 27; р-н Масаны — № 20,21; р-н Шерстянка — № 25, р-н Нефтебаза — № 30, 36; р-н Подусовка — № 35; ИИ городская больница и р-н Александровка — 39; ЗАЗ — № 42; п. Заречное — № 44. Кроме того, планируется дополнительный маршрутный автобус «ул. Всехсвятская — Северский — Яцево ». Также автобусом №43 будет обеспечена перевозка жителей города к кладбищу «Яловщина». Обо всех возможных изменениях будет сообщаться дополнительно. Согласно принятому решению исполкома, 22-24 апреля управление транспорта и связи горсовета совместно с ОАО «Черниговавтосервис» обеспечит максимальное привлечение автобусов большой вместимости на временные маршруты до кладбища Яцево и чередование комплектного автомобиля технической помощи у кладбища на стоянке автотранспорта. Управление превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области в эти дни организует регулирования дорожного движения по улицам Шевченко, Кленовой и на территории возле кладбища Яцево. Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи и патрульная полиция в городе Чернигове НПУ до 21 апреля проведут обследование дорог, на которых проходят городские маршруты пассажирских перевозок и расположены остановки общественного транспорта, и до 1 июня устранят выявленные недостатки. В первую очередь выполнятся ремонтно-строительные работы и уборка проезжей части улиц и дорог, где проходят маршруты городского пассажирского транспорта. Кроме того, в течение II — III кварталов текущего года будут обновлены 30 дорожных знаков 5.43 «Место остановки троллейбуса» и 50 дорожных знаков 5.41 «Место остановки автобуса» на остановках общественного транспорта. С целью равномерного распределения пассажиропотока, во избежание заторов на дорогах и чрезмерной нагрузки на транспорт управления транспорта обращается к жителям города, которые не работают с призывом посетить кладбище в понедельник или другой день недели.